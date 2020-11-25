Маск подумывает о компактном электромобиле Tesla для Европы

Идея о хэтчбеке для европейского рынка пришла бизнесмену из-за проблемы с парковкой

Американская компания Tesla миллиардера Илона Маска может запустить производство компактного электромобиля-хэтчбека специально для Европы.

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Об этом рассказал Маск на онлайн-конференции по аккумуляторам, организованной правительством Германии, передает CNBC.

Сейчас Tesla продает два внедорожника в моделях Model Y и Model X, а также представительский седан Model S и седан Model 3, но у нее нет автомобилей, которые по размеру были бы похожи на компактные Volkswagen Golf, Ford Fiesta или Mini Cooper.

Маск рассказал участникам конференции, как у него возникли проблемы с парковкой его пятиметрового внедорожника Model X в столице Германии Берлине и предположил, что для Европы нужен другой, более компактный автомобиль.

"Я ехал на Model X по Берлину, и у нас было довольно много проблем с поиском подходящего места для парковки. Возможно, в Европе имело бы смысл создать компактный автомобиль, возможно, хэтчбек или что-то в этом роде", - сказал он.

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Бизнесмен добавил, что в Европе обычно предпочитают меньшие модели автомобилей, чем в США.

Напомним, капитализация Tesla 24 ноября впервые превысила 500 млрд долларов, после того как стало известно, что в декабре компания будет включена в список публичных компаний с наибольшей капитализацией индекса S&P 500.

Также мы писали, что основатель компании Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира.

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