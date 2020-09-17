Маска лучше вакцины: в США выступили с неожиданным заявлением по COVID-19

Главный эпидемиолог Америки считает, что при соблюдении масочного режима от эпидемии можно избавиться за 6-12 недель

Пока в США дают неутешительный прогноз по вакцине от COVID-19, директор Центров по контролю и предотвращению заболеваемости Роберт Редфилд заявил, что лучшим средством от коронавируса является маска.

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Об этом он сказал во время слушаний в Сенате, передает "Голос Америки".

"Маска – важнейшее средство защиты общественного здоровья, которое мы имеем. Мы имеем четкие научные доказательства, что это работает. Я даже скажу, что эта маска более гарантированно защитит меня от COVID, чем когда я приму вакцину от COVID, поскольку иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска – да", – сказал он.

Редфилд уверен, что при условии строгого соблюдения масочного режима пандемию можно победить за 6-12 недель. По его словам, вакцину в широком доступе все равно ждать еще долго – не ранее осени 2021 года (первые небольшие партии будут уже в конце этого года).

Хотя президент США Дональд Трамп накануне заявлял, что вакцинация начнется гораздо быстрее – уже в октябре этого года широкой общественности будет доступен препарат от коронавируса. Американский лидер добавил, что вакцина гораздо эффективнее маски.

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На это главный эпидемиолог США сказал, что не сомневается в важности вакцины от COVID-19.

"Вакцина от COVID19 вернет американцев к нормальной повседневной жизни. Лучшая защита, которую мы имеем сейчас, – это важные меры по сдерживанию: ношение масок, мытье рук, социальное дистанцирование и осторожное отношение к толпе", – подчеркнул Редфилд.

Отметим, что в Украине официально запрещено заходить без масок в общественный транспорт и в помещения. За такое правонарушение даже грозит штраф, но не всех это останавливает. Часто можно увидеть людей в приспущенной маске, когда формально она есть, но носят ее неправильно, просто спустив с носа. В связи с этим инфекционист Евгения Менжулина объяснила, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке.

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