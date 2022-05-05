Удары РФ по инфраструктуре не помешают поставкам оружия Украине – Пентагон

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что на данный момент препятствия для поставок американского оружия в Украину нет. Последние массированные ракетные удары РФ им не помешали.
Об этом Кирби сказал во время брифинга.
"То, что я могу вам сказать, так это то, что поток материалов в регион продолжается с невероятной скоростью, и поток материалов из региона в Украину также продолжается каждый божий день. И мы знаем это, разговаривая с украинцами каждый божий день, мы знаем, что эти материалы, это оружие, эти системы попадают в руки украинцев", – сказал он.
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Массированные ракетные обстрелы украинских городов
- В четырех городах Украины вечером 4 мая прогремели взрывы. Оккупанты нанесли удар по Днепру. Кроме этого, над Черкассами и Киевом были слышны взрывы, работала ПВО. В Запорожье тоже прогремели взрывы.
- Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Днепра — об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
- А на Закарпатье оккупанты ударили ракетами с осколочно-фугасным наполнением. Такой тип оружия опасен не только для объектов, но и людей поблизости.
- Кроме того, в Броварском районе Киевской области силы ПВО сбили ракету оккупантов. Она упала в поле.