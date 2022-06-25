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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Материнство поневоле. Верховный суд США через полстолетия отменил право на аборт

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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25 июня, 10:57
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Генпрокурор штата Миссури уже подписал закон о запрете абортов
В США запретили делать аборты женщинам. Фото: коллаж "Сегодня"
В США запретили делать аборты женщинам. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховный суд США 24 июня отменил решение, дававшее женщинам конституционное право на аборт. Речь идет о решении по делу "Роу против Уэйда" в 1973 году. Это может привести к фактическому запрету абортов в консервативно настроенных штатах Юга и Среднего Запада США.

Об этом сообщает Washington Post.

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Что известно?

В решении суда говорится, что Конституция не дает права на аборт. Право регулирования абортов возвращается народу и его избранным представителям.

Противники отмечают, что это может привести к увеличению подпольных абортов. Как следствие – увеличение смертности среди женщин, отказ от новорожденных и рост детоубийств.

Сейчас ожидают принятия поправок в законодательство в 50 штатах. Поэтому изменения коснутся около 36 млн женщин репродуктивного возраста.

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"13 штатов запретят аборт в течение 30 дней из-за принятых ранее "триггерных законов". Они вступают в силу сразу, как только решение по делу "Роу против Уэйда" отменят. Эти законы делают исключение для случаев, когда жизни матери угрожает опасность, но большинство не включает исключения изнасилования или инцеста", – отметили в издании.

Издание CNBC написало, что через несколько минут после этого решения генпрокурор штата Миссури подписал закон о запрете абортов.

Что говорит Джо Байден?

Президент США Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда, отменяющее конституционное право на аборт. Он призвал Конгресс закрепить это право на федеральном уровне.

Байден считает, что решение по делу "Роу против Уэйда" было правильным, и назвал решение Верховного суда "трагической ошибкой", которое не должно быть окончательным.

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По его словам, это решение перевернуло весы правосудия и лишило женщин фундаментальных прав в США.

Дело Роу против Уэйда

Роу против Уэйда - принятое в 1973 году историческое решение Верховного суда США, которым утверждено, что Конституция США защищает свободу беременной женщины сделать аборт без избыточных государственных ограничений.

Ранее мы рассказывали, что Верховный суд США намерен отменить право на аборт, которое действовало более 50 лет. Милла Йовович, у которой есть трое детей, остро отреагировала на такое решение. Она заявила, что аборт – это не преступление. Поддержать актрису решила и ее старшая наследница Эвер Андерсон. Она вместе с подружками и мамой приняла участие в акции протеста возле Верховного суда.

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