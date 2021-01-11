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Майк Пенс может объявить Трампа недееспособным: чем это грозит США

11 января, 11:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В американской администрации очень боятся новых неадекватных действий президента

Вице-президент США Майк Пенс не исключает попытки применения 25-й поправки к Конституции (об отстранении президента по признанию его недееспособным), но хочет приберечь этот вариант на потом.

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Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, приближенные к Пенсу.

Один из собеседников журналистов утверждает, что внутри команды Пенса возникли опасения насчет рисков, связанных с применением 25-й поправки или процессом импичмента, так что Дональд Трамп может предпринять такие действия, которые подвергнут опасности всю страну.

По словам другого источника, по состоянию на вечер 9 января (по местному времени) Трамп и Пенс все еще не ни разу не общались после штурма Капитолия сторонниками действующего президента.

Штурм Капитолия 6 января. Фото: REUTERS/Stephanie Keith
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Штурм Капитолия 6 января. Фото: REUTERS/Stephanie Keith

Кроме того, Трамп никак не комментировал угрозы жизни его заместителя, которые появились в соцсетях на фоне того, что Майк Пенс в Конгрессе признал результаты президентских выборов и, соответственно, победу демократа Джо Байдена.

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Третий источник отметил, что у Пенса наконец-то "появилось представление о мстительности президента США" и что Трамп его разочаровал и расстроил.

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Однако для применения 25-й поправки к Конституции администрации США придется пойти на беспрецедентный шаг – Пенсу и большинству министров надо будет проголосовать за отстранение Трампа от должности из-за его неспособности "выполнять полномочия и обязанности на своей должности".

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При этом Трамп сможет оспорить их действия, написав письмо в Конгресс. В таком случае Пенсу дается 4 дня, чтобы отреагировать. В таком случае дело переходит в Конгресс, который двумя третями голосов (67 сенаторов и 290 конгрессменов) может окончательно отстранить президента от исполнения обязанностей.

И пока демократы в Конгрессе опять инициируют процедуру импичмента Трампа по статье о "побуждении к мятежу", такая возможность остается на столе.

Видео: Сегодня

Напомним, что 20 января, то есть через девять дней, состоится инаугурация Джо Байдена. Однако Трамп уже заявил, что не собирается ее посещать, нарушив, таким образом, более чем 150-летнюю традицию.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Дональд Трамп Майк Пенс импичмент Трампа
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