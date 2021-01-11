Майк Пенс может объявить Трампа недееспособным: чем это грозит США

Вице-президент США Майк Пенс не исключает попытки применения 25-й поправки к Конституции (об отстранении президента по признанию его недееспособным), но хочет приберечь этот вариант на потом.
Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, приближенные к Пенсу.
Один из собеседников журналистов утверждает, что внутри команды Пенса возникли опасения насчет рисков, связанных с применением 25-й поправки или процессом импичмента, так что Дональд Трамп может предпринять такие действия, которые подвергнут опасности всю страну.
По словам другого источника, по состоянию на вечер 9 января (по местному времени) Трамп и Пенс все еще не ни разу не общались после штурма Капитолия сторонниками действующего президента.
Кроме того, Трамп никак не комментировал угрозы жизни его заместителя, которые появились в соцсетях на фоне того, что Майк Пенс в Конгрессе признал результаты президентских выборов и, соответственно, победу демократа Джо Байдена.
Третий источник отметил, что у Пенса наконец-то "появилось представление о мстительности президента США" и что Трамп его разочаровал и расстроил.
Читайте также: Трамп не верит, что Пенс попытается отстранить его от власти
Однако для применения 25-й поправки к Конституции администрации США придется пойти на беспрецедентный шаг – Пенсу и большинству министров надо будет проголосовать за отстранение Трампа от должности из-за его неспособности "выполнять полномочия и обязанности на своей должности".
При этом Трамп сможет оспорить их действия, написав письмо в Конгресс. В таком случае Пенсу дается 4 дня, чтобы отреагировать. В таком случае дело переходит в Конгресс, который двумя третями голосов (67 сенаторов и 290 конгрессменов) может окончательно отстранить президента от исполнения обязанностей.
И пока демократы в Конгрессе опять инициируют процедуру импичмента Трампа по статье о "побуждении к мятежу", такая возможность остается на столе.
Напомним, что 20 января, то есть через девять дней, состоится инаугурация Джо Байдена. Однако Трамп уже заявил, что не собирается ее посещать, нарушив, таким образом, более чем 150-летнюю традицию.
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк