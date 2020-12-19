Майк Помпео назвал Россию врагом США

Россия входит в число врагов США, а ее президент Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу.
Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в радиошоу Марка Левина. Его интервью опубликовано на сайте правительства США.
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"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке", — сказал Помпео.
Госсекретарь США аргументировал свое мнение угрозой ядерного оружия России и российскими кибератаками.
Он также назвал Путина "реальным риском" для тех, кто "любит свободу".
Напомним, администрация Трампа намерена закрыть два генконсульства США в РФ. Госдепартамент уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генерального консульства во Владивостоке и временной приостановке работы генерального консульства в Екатеринбурге.
Кроме того, в США искусственный интеллект заменил второго пилота во время "ракетного удара".
Тем временем голосование в Коллегии выборщиков прошло без неожиданностей — все голоса разошлись четко, как и было спрогнозировано.
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