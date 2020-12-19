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Майк Помпео назвал Россию врагом США

19 декабря, 10:34

Ольга Литвин Ольга Литвин

Госсекретарь США считает, что Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу

Фото: ITAR-TASS

Фото: ITAR-TASS

Россия входит в число врагов США, а ее президент Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в радиошоу Марка Левина. Его интервью опубликовано на сайте правительства США.

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"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке", — сказал Помпео.

Госсекретарь США аргументировал свое мнение угрозой ядерного оружия России и российскими кибератаками.

Он также назвал Путина "реальным риском" для тех, кто "любит свободу".

Напомним, администрация Трампа намерена закрыть два генконсульства США в РФ. Госдепартамент уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генерального консульства во Владивостоке и временной приостановке работы генерального консульства в Екатеринбурге.

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Кроме того, в США искусственный интеллект заменил второго пилота во время "ракетного удара".

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Тем временем голосование в Коллегии выборщиков прошло без неожиданностей — все голоса разошлись четко, как и было спрогнозировано.

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Россия США враг Владимир Путин Майк Помпео
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