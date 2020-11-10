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McDonald's будет делать гамбургеры с искусственным мясом

10 ноября, 00:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сеть ресторанов планирует изменить рецепт гамбургеров из говядины

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's начнет продавать бургеры с мясозаменителем.

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Об этом сообщает Daily Mail.

В 2021 корпорация намерена представить свою альтернативу растительному мясу под названием McPlant. Ранее Beyond Meat и McDonald's совместно создали котлету на растительной основе.

В прошлом году McDonald’s с Beyond Meat Inc протестировали P.L.T. бургер в 100 ресторанах Канады, однако тестирование завершилось без дальнейшего объявления о партнерстве.

Фото: REUTERS/Moe Doiron
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Фото: REUTERS/Moe Doiron

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К слову, McDonald's заявила, что в ближайшее время будет изменен рецепт гамбургеров из говядины. В некоторых заведениях будут готовить лук на гриле для большего аромата и новые булочки, которые будут подаваться слегка поджаренными.

Ранее мы писали, что Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил 51-летний Крис Кемпзински.

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питание McDonald's корпорация
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