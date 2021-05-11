"Худшая из всех". Медсестре-"монстру" в США дали семь пожизненных сроков

Федеральный судья вынес жесточайший приговор Рете Мейс, которая убивала подопечных ей пациентов – выйти на свободу у нее шансов нет

Рета Мейс. Фото: полиция США

Федеральный суд американского штата Западная Вирджиния приговорил бывшую медсестру Реты Мэйс к семи пожизненным срока, признав ее виновном в серийном убийстве пациентов.

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Об этом сообщает Associated Press.

Вынося свой приговор 11 мая, судья назвал 46-летнюю женщину "монстром".

"Вы несколько раз просили не называть вас монстром. Со всем уважением, я с этим не согласен. Вы худшая из всех. Вы скрытый ото всех монстр", – заявил судья.

В прошлом году она признала свою вину в убийстве семи пожилых пациентов медцентра в городе Кларксбург. Работая медсестрой, в 2017-2018 годах Мэйс умышленно ввела им смертельную дозу инсулина.

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Следователи обнаружили у Мэйс расстройство психики – она так и не смогла назвать причину, по которой она убивала своих жертв. Бывшая медсестра лишь заявила, что на фоне переживаемого стресса из-за событий в личной жизни и на работе это давало ей чувство контроля.

Перед приговором женщина расплакалась, но не стала просить прощения у родственников жертв, потому что "ее вряд ли кто-нибудь сможет простить".

Напомним, в январе этого года в Соединенных Штатах казнили 52-летнюю Лизу Монтгомери. Убийце беременной американки ввели смертельную инъекцию – она стала первой за 70 лет казненной женщиной в стране.

Видео: Сегодня

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