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Меган Маркл обсуждает возможность баллотироваться в президенты США – СМИ

14 марта, 11:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Герцогиня придерживается демократических ценностей

Жена принца Гарри Меган Маркл может участвовать в президентских выборах в США, так как она завоевала огромную поддержку американцев после интервью с Опрой Уинфри.

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Об этом сообщает издание Express.

Сейчас она ведет на этот счет переговоры с функционерами Демократической партии, где заявили, что ее популярность и позиция по таким вопросам, как издевательства и психическое здоровье могут быть полезными для политики.

Вероятно, герцогиня придерживается демократических ценностей.

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Однако демократы опасаются членов королевской семьи и считают, что Меган Маркл стоит еще заслужить доверие американцев.

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К слову, в США часто знаменитостей выбирают в качестве послов или председателей комитетов, но о том, чем бы могла заниматься Меган Маркл, демократы пока не говорят.

Ранее мы также рассказывали, чтоМеган Маркл обвинила Кейт Миддлтон в распространении фейков.

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США Меган Маркл Демократическая партия США
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