Меган Маркл обсуждает возможность баллотироваться в президенты США – СМИ

Жена принца Гарри Меган Маркл может участвовать в президентских выборах в США, так как она завоевала огромную поддержку американцев после интервью с Опрой Уинфри.
Об этом сообщает издание Express.
Сейчас она ведет на этот счет переговоры с функционерами Демократической партии, где заявили, что ее популярность и позиция по таким вопросам, как издевательства и психическое здоровье могут быть полезными для политики.
Вероятно, герцогиня придерживается демократических ценностей.
Однако демократы опасаются членов королевской семьи и считают, что Меган Маркл стоит еще заслужить доверие американцев.
К слову, в США часто знаменитостей выбирают в качестве послов или председателей комитетов, но о том, чем бы могла заниматься Меган Маркл, демократы пока не говорят.
Ранее мы также рассказывали, чтоМеган Маркл обвинила Кейт Миддлтон в распространении фейков.
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