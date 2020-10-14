Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп вылечилась от коронавируса.

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Об этом говорится на сайте Белого дома.

Первая леди рассказала, что в первые дни симптомов практически не было, однако, потом она стала чувствовать себя хуже.

"Я испытывала ломоту в теле, кашель и головные боли, и большую часть времени чувствовала сильную усталость. Я выбрала более естественный путь медицины, отдавая предпочтение витаминам и здоровой пище", – рассказала Мелания Трамп.

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Она поблагодарила доктора Конли, который был лечащим врачом президентской семьи.

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"Для меня было незнакомым чувством быть пациентом, а не человеком, который пытается воодушевить нашу нацию оставаться здоровой и безопасной. Теперь обо мне позаботились и я получила личный опыт со всем, что может сделать COVID-19", – отметила первая леди.

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