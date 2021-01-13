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"Меня там не было": Чак Норрис сделал заявление по штурму Капитолия

13 января, 10:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Голливудский актер не поддерживает методы Трампа в борьбе за власть

Американский актер и звезда боевиков Чак Норрис заявил, что он не участвовал в недавнем штурме Капитолия. Об этом он написал в Facebook после того, как в Сети появились сообщения о том, что якобы видели на месте беспорядков человека, похожего на него.

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По его словам, он вообще против насилия и выступает за мирный переход власти.

"Я узнал, что 6 января в Капитолии был (кто-то) похожий на Чака Норриса. Это был не я и меня там не было. Позвольте мне прояснить, что в нашем обществе нет места какого-либо насилия, в том числе в контексте политических протестов. Мирный переход власти имеет основополагающее значение для нашей демократической системы управления. Я был и всегда буду за закон и порядок. Ваш друг Чак Норрис", – написал актер.

На днях в социальных сетях появились фото, на котором изображен похожий на Чака Норриса мужчина, с которым фотографировались люди и потом заявляли в Сети, что это был именно голливудский актер, и якобы он пришел поддержать Трампа.

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Как сообщали новости "Сегодня", собранные президентом США Дональдом Трампом американцы 7 января напали на Капитолий, ворвавшись внутрь здания. Силовики даже открыли огонь по людям, погибли несколько человек. Десятки были задержаны полицией.

А тем временем Палата представителей США проголосовала за отстранение Трампа. Если вице-президент Майк Пенс не поддержит резолюцию, демократы начнут процедуру импичмента президенту.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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США актер чак норрис Капитолий

Источник: Сегодня

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