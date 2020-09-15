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Меняют ход истории: Израиль подписал соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном

15 сентября, 22:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Три государства на Ближнем Востоке подписали «Авраамский договор»

Чуть больше месяца прошло с того момента, как Израиль и ОАЭ заявили о полной нормализации отношений, и вот в Вашингтоне состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений Израиля с Эмиратами и Бахрейном.

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Церемония прошла во вторник, 15 сентября, в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, сообщает Интерфакс.

На этом мероприятии при посредничестве США премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соответствующие соглашения с министрами иностранных дел ОАЭ и Бахрейна – Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном и Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни. Формально соглашение называется "Авраамским договором".

В преддверии церемонии Трамп приветствовал лидеров Израиля, ОАЭ и Бахрейна, отметив, что ранее об этом и помыслить никто не мог.

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"Мы здесь для того, чтобы изменить ход истории. После десятилетий разделения и конфликтов мы знаменуем начало нового Ближнего Востока", – сказал Трамп, выступая на открытии церемонии.

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"Во всей истории Израиля были только два таких соглашения, а мы добились двух таких соглашений за один месяц", – добавил Трамп.

Напомним, на фоне нормализации отношений между Израилем и ОАЭ между государствами впервые появилась телефонная связь. А ранее абоненты слышали записанное на арабском и английском языках сообщение, что "соединение с израильскими номерами невозможно".

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Бахрейн Израиль арабы Дональд Трамп
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