Мэр Лос-Анджелеса отказался работать в администрации Байдена

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти отклонил предложение работать в администрации новоизбранного президента Джо Байдена, чтобы продолжить работу на своем посту и сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса.

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Об этом он сказал во время прямой трансляции, передает Reuters.

"Для меня были вещи на столе, но я очень ясно сказал (администрации Байдена)... Мне нужно быть здесь и сейчас", – сказал Гарсетти.

По информации СМИ, Байден хотел назначить Гарсетти на пост министра транспорта. Однако мэр считает, что ему нужно сосредоточиться на борьбе с коронавирусом и остаться на своем посту.

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Гарсетти сейчас находится на карантине после того, как его дочь заболела коронавирусом.

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К слову, США занимает первое место по количеству случаев коронавируса почти с начала пандемии. В стране зафиксировали более 17 тысяч случаев коронавирусной инфекции. В Лос-Анджелесе коронавирусом заболели более 566 тысяч человек.

Также мы писали о том, что Джо Байден назвал Питера Буттиджича своим кандидатом на пост министра транспорта США.

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