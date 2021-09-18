Мэр Нью-Йорка потроллил дипломатов РФ из-за непризнанной вакцины "Спутник V"

Российская вакцина не признана в мире и это может стать проблемой для российской делегации в ООН

Билл де Блазио намекнул россиянам, что они могут не попасть на Генассамблею ООН. Коллаж "Сегодня"

Генассамблея ООН, похоже, начинается со скандала. Россиян могут не пустить из-за того, что они вакцинированы непризнанным препаратом "Спутник V". Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио уже успел потроллить постпреда РФ Василия Небензю, предложив уколоть нормальную вакцину.

Об этом сообщает Укринформ.

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Накануне российского дипломата возмутило требование предъявлять подтверждение вакцинации на входе в штаб-квартиру ООН. Он обвинил американцев в создании препятствий делегатам для входа в зал, что якобы "явно нарушает Устав ООН". По его словам, "никакие законы США не действуют на территории ООН".

Мэр Нью-Йорка ответил на это тем, что российскую вакцину "Спутник V" не признают в США, и, мол, любое лицо, привитое неутвержденным препаратом, может снова сделать бесплатно прививку в США.

"Если российский посол против этого, то я за это (обязательную вакцинацию – ред.) … Если их вакцина недостаточно хороша, они должны пойти и получить другую", – сказал де Блазио, обращаясь к российской делегации.

Вакцина "Спутник V"

Это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В РФ вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 года, вот только в мире ее не признали. В Украине тоже напрочь отказались от ее использования, многие чиновники, политики и медики называли ее опасной. В самой России было несколько случаев гибели людей после укола препарата

Москва не смогла "пропихнуть" массовое использование вакцины в мире, а с теми немногими странами, с которыми удалось договориться о поставках, тоже случился провал: от "Спутника" отказались Чехия, Бразилия, Словакия, а президент Аргентины заболел после прививки российским препаратом.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон унизил российскую вакцину, назвав ее кошмаром и мировой трагедией. Он напомнил, как путинская пропаганда эпично опозорилась, когда страны начали отказываться от российского препарата от коронавируса.