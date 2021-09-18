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Мэр Нью-Йорка потроллил дипломатов РФ из-за непризнанной вакцины "Спутник V"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 сентября, 07:27
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Российская вакцина не признана в мире и это может стать проблемой для российской делегации в ООН
Билл де Блазио намекнул россиянам, что они могут не попасть на Генассамблею ООН. Коллаж "Сегодня"
Билл де Блазио намекнул россиянам, что они могут не попасть на Генассамблею ООН. Коллаж "Сегодня"

Генассамблея ООН, похоже, начинается со скандала. Россиян могут не пустить из-за того, что они вакцинированы непризнанным препаратом "Спутник V". Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио уже успел потроллить постпреда РФ Василия Небензю, предложив уколоть нормальную вакцину.

Об этом сообщает Укринформ.

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Накануне российского дипломата возмутило требование предъявлять подтверждение вакцинации на входе в штаб-квартиру ООН. Он обвинил американцев в создании препятствий делегатам для входа в зал, что якобы "явно нарушает Устав ООН". По его словам, "никакие законы США не действуют на территории ООН".

Мэр Нью-Йорка ответил на это тем, что российскую вакцину "Спутник V" не признают в США, и, мол, любое лицо, привитое неутвержденным препаратом, может снова сделать бесплатно прививку в США.

"Если российский посол против этого, то я за это (обязательную вакцинацию – ред.) … Если их вакцина недостаточно хороша, они должны пойти и получить другую", – сказал де Блазио, обращаясь к российской делегации.

Вакцина "Спутник V"

  • Это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
  • В РФ вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 года, вот только в мире ее не признали. В Украине тоже напрочь отказались от ее использования, многие чиновники, политики и медики называли ее опасной. В самой России было несколько случаев гибели людей после укола препарата
  • Москва не смогла "пропихнуть" массовое использование вакцины в мире, а с теми немногими странами, с которыми удалось договориться о поставках, тоже случился провал: от "Спутника" отказались Чехия, Бразилия, Словакия, а президент Аргентины заболел после прививки российским препаратом.
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Как сообщали новости "Сегодня", ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон унизил российскую вакцину, назвав ее кошмаром и мировой трагедией. Он напомнил, как путинская пропаганда эпично опозорилась, когда страны начали отказываться от российского препарата от коронавируса.

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