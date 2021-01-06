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"Месть за Сулеймани": в США неизвестные грозятся атаковать Капитолий

6 января, 10:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Авиадиспетчеры получили инструкции, как действовать в случае угроз

Авиадиспетчеры в Нью-Йорке услышали в эфире аудиозапись с угрозами о том, что на американский Капитолий в Вашингтоне будет направлен самолет в качестве мести за смерть иранского генерала Сулеймани год назад.

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Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

Нападение якобы должно произойти сегодня, 6 января, однако пока неясно, кто отправил угрозы. Как стало известно CBS News, правительство не считает предупреждения об атаке заслуживающими доверия, однако они расследуются как нарушение частот авиации.

Пентагон и другие силовые ведомства были извещены об инциденте. Его связывают с тем, что сегодня в Конгрессе должна пройти процедура сертификация голосов выборщиков на президентских выборах.

Эксперты уже заявили, что угроза атаки вызывает беспокойство, ведь она может повлиять на инструкции пилотам о том, как и куда направлять самолеты. Кроме того, во вторник авиадиспетчерам было отправлено сообщение с напоминанием о том, что следует немедленно сообщать о любой угрозе или отклонении самолета от траектории полета.

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Напомним, 5 января в парламент Ирана внесли законопроект об "уничтожении" Израиля в качестве мести за смерть Сулеймани.

Также напомним, что "Стражи исламской революции" назвали Израиль соучастником убийства Сулеймани.

Кроме того, писалось, что командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был уничтожен в результате авиаудара ВВС США по международному аэропорту Багдада. 3 января 2020 года автомобиль Сулеймани был уничтожен ракетами, запущенными с беспилотника. Вместе с генералом погибли также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще четыре человека. Генерала смогли опознать только по кольцу на пальце.

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США самолет месть авиадиспетчер Капитолий Касем Сулеймани

Источник: Сегодня

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