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Месяц ели кокосы: на необитаемом острове на Багамах спасли троих "Робинзонов"

11 февраля, 12:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Состояние , в котором находились двое мужчин и женщина, удивило спасателей

Служащие береговой охраны США спасли троих человек, которые 33 дня провели на одном из необитаемых багамских островов.

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Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны.

Во время воздушного патрулирования 8 февраля члены экипажа заметили, как двое мужчин и женщина размахивают флагами с побережья острова Ангилья-Кей на Багамах.

В тот же день им доставили рацию, еду и воду, а 9 февраля троицу эвакуировали с острова на вертолете.

Фото: govdelivery.com
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Фото: govdelivery.com

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Спасенные рассказали, что являются гражданами Кубы. Около пяти недель назад они плыли на лодке, но она перевернулась, после чего они вплавь добрались до острова, где и жили, питаясь кокосами. Хотя ни у кого из них не было серьезных травм, их доставили в медцентр в штате Флорида.

"Это невероятно. Я не знаю, как им это удалось. Я был поражен, что они были в такой хорошей форме", – признается лейтенант береговой охраны США Джастин Догерти.

Напомним, прошлым летом австралийские военнослужащие спасли моряков, которые три дня выживали на безлюдном острове в Тихом океане.

Также мы писали, что в 2020 году параолимпийская чемпионка Анжела Мадсен погибла при попытке стать первой в мире женщиной с параличом нижней части тела, которой удалось в одиночку пересечь Тихий океан на лодке.

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США остров спасательная операция Багамские острова

Источник: Сегодня

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