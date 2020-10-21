Microsoft и SpaceX договорились о подключении облака Azure к спутникам Starlink

Корпорация Microsoft договорилась о сотрудничестве с компанией Илона Маска SpaceX, чтобы получить возможность подключить свою облачную платформу Azure к глобальной спутниковой сети интернет-покрытия Starlink.

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Об этом сообщает CNBC.

"Сотрудничество, о котором мы заявляем сегодня, позволит нам работать вместе, чтобы обеспечить как государственный, так и частный секторы подключением через Starlink для использования Azure. Там, где это целесообразно, мы будем работать с Microsoft: совместные продажи нашим общим клиентам, совместные продажи новым корпоративным и будущим клиентам", – заявила президент SpaceX и главный операционный директор Гвинн Шотвелл.

Также сообщается, что SpaceX и Microsoft в последние месяцы тестируют программное обеспечение, необходимое для подключения Azure к Starlink.

Компании рассчитывают с помощью глобального охвата Starlink обеспечить надежную связь для клиентов "в гибридных или сложных условиях, в том числе в труднодоступных районах" между наземными центрами обработки данных Microsoft и облаком Azure.

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Starlink – это амбициозный проект SpaceX по созданию глобальной интернет-сети с тысячами спутников, которая сможет обеспечивать высокоскоростной интернет в любой точке планеты.

Напомним, 18 октября компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая доставила на орбиту еще 60 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink – сейчас на орбите уже находятся 833 спутника.

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