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Microsoft заявила о хакерской атаке Китая на компании в США

3 марта, 06:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Хакеры воспользовались недостатками в ПО Microsoft Exchange Server

Связанная с китайским правительством группа хакеров удаленно взламывала почтовые ящики, используя недавно обнаруженные недостатки в программном обеспечении Microsoft Exchange Server и пытаясь похитить информацию в различных компаниях в США.

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Об этом говорится в блоге Microsoft.

В частности хакерскую группировку под названием Hafnium интересовала информация из ящиков исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, оборонных организаций и ряда других.

Microsoft считает Hafnium спонсируемой государством организацией, действующей за пределами Китая.

Какие именно компании подверглись хакерской атаке и завладели ли хакеры какой-либо информацией, Microsoft не сообщила.

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В компании заявили, что они проинформировали об атаке организации, которые она зацепила. В Microsoft также утверждают, что выпустили обновление, которое должно защитить пользователей почтовых серверов.

Напомним, ранее связанные с российскими властями хакеры, которых подозревают в масштабном взломе корпоративных и правительственных систем США, получили доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и исходному коду, который используется для создания программных продуктов.

Мы также сообщали, что хакеры из Корейской Народно-Демократической Республики пытались взломать серверы компании Pfizer, чтобы заполучить данные о COVID-вакцине.

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Китай США почта хакеры Microsoft взлом
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