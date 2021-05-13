Миллион долларов за укол. В США щедро одарят вакцинированных

В штате Огайо разыгрывают в лотерею настоящее состояние – из фонда по борьбе с COVID-19 возьмут 5 млн долларов

Фото: коллаж "Сегодня"

Власти американского штата Огайо придумали оригинальный способ популяризации вакцинирования от коронавируса – разыграют пять миллионов долларов среди тех, кто принял хотя бы одну дозу одобренной в США вакцины.

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Об этом в своем Twitter сообщил губернатор штата Майк ДеВайн.

Пять счастливчиков могут выиграть по миллиону долларов – для этого им надо будет принять участие в государственной лотерее. Деньги достанутся только совершеннолетним гражданам – среди детей в возрасте от 12 до 17 лет будут проводиться отдельные розыгрыши, а победителям достанется немаленькая стипендия.

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"Через две недели, 26 мая, мы объявим победителя отдельного розыгрыша среди взрослых граждан, которые получили хотя бы первую дозу вакцины. Объявление будет делаться каждую среду в течение пяти недель – победитель каждую среду будет получать 1 миллион долларов", – заявил ДеВайн.

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Деньги возьмут из федеральных фондов помощи по борьбе с пандемией.

Критикам, которые назвали его инициативу бесполезной тратой денег, губернатор ответил так: "То, что я считаю бесполезным, – это заставлять кого-то умирать от COVID лишь потому, что ты не прошел вакцинацию, но имел вакцину, которая может спасти жизни людей".

Напомним, что США лидируют в мире по количеству вакцинированных от коронавируса. Еще 18 апреля эта страна перешагнула отметку в 200 млн человек, принявших хотя бы одну дозу вакцины.

Видео: Сегодня

А по словам американского президента Джо Байдена, почти половина мировых лидеров попросили у него помощи в получении вакцины против COVID-19.

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