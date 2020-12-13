Минфин США атаковали хакеры иностранного правительства – СМИ

Неизвестные хакеры при поддержке иностранного правительства получили доступ к внутреннему почтовому трафику в Министерстве финансов и в Национальном управлении по телекоммуникациям и информации Министерства торговли Соединенных Штатов.

Реклама

Об этом сообщили источники в правительстве США, передает Reuters.

"Правительство Соединенных Штатов осведомлено об этих сообщениях, и мы предпринимаем все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией", – заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит.

Три собеседника агентства рассказали, что в разведывательном сообществе США существует обеспокоенность по поводу того, что хакеры, нацелившиеся на Минфин и Нацуправление по информации Минторговли, использовали аналогичный инструмент для проникновения в другие правительственные учреждения, но не уточнили, в какие именно.

В тренде В США экстремал залез на крыло самолета и прогулялся по нему (видео)

По словам одного из источников, взлом настолько серьезен, что в субботу, 12 декабря, было созвано заседание Совета национальной безопасности в Белом доме.

Реклама

Напомним, на днях хакеры осуществили кибератаку на ведущую американскую компанию по кибербезопасности FireEye, из-за чего украинский СНБО заявил о повышении уровня киберугроз для информационных систем Украины.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама