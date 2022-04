Минобороны США показало, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину (фото)

Министерство обороны США показало, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину.

Фото опубликовало Минобороны США в Twitter.

Гаубицы загружаются на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на резервной авиабазе в Калифорнии.

.@USMC M777 towed 155 mm howitzers bound for Ukraine are loaded onto a @USAirForce C-17 Globemaster III aircraft at @March_ARB. pic.twitter.com/l4mNCiFnc5