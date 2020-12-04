Минюст США подал иск против Facebook из-за иммигрантов

Министерство юстиции США подало иск против Facebook, обвинив компанию в дискриминации американских рабочих.
Как пишет BBC, ведомство считает, что Facebook предоставляет иммигрантам нечестные преференции при приеме на работу.
В иске утверждается, что компания отказалась нанимать квалифицированных американцев на более чем 2,6 тыс. должностей, что рабочие места достались иностранцам по временным визам.
"Наше послание однозначно: если компании отказывают в трудоустройстве, незаконно отдавая предпочтение владельцам временных виз, Министерство юстиции привлечет их к ответственности", — заявили в ведомстве.
Иск касается использования Facebook временных виз H-1B, которые часто используются технологическими компаниями для приглашения в США на работу высококвалифицированных иностранных сотрудников. Facebook оспорил обвинения, но заявил, что сотрудничает с Министерством юстиции.
Напомним, правительство Соломоновых Островов, небольшого государства, занимающего тысячу островов в юго-западной части Тихого океана, намерено временно запретить соцсеть Facebook, чтобы бороться с травлей и клеветой в интернете.
Напомним, Госдума РФ готовит санкции против Youtube и Facebook, потому что государственные СМИ Russia Today и РИА Новости жалуются на "дискриминацию".
Также сообщалось, что Facebook грозит крупный штраф за раскрытие данных детей в Instagram.
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