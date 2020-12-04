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Минюст США подал иск против Facebook из-за иммигрантов

4 декабря, 03:41

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Иск касается использования Facebook временных виз H-1B, которые часто используются для приглашения на работу

Министерство юстиции США подало иск против Facebook, обвинив компанию в дискриминации американских рабочих.

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Как пишет BBC, ведомство считает, что Facebook предоставляет иммигрантам нечестные преференции при приеме на работу.

В иске утверждается, что компания отказалась нанимать квалифицированных американцев на более чем 2,6 тыс. должностей, что рабочие места достались иностранцам по временным визам.

"Наше послание однозначно: если компании отказывают в трудоустройстве, незаконно отдавая предпочтение владельцам временных виз, Министерство юстиции привлечет их к ответственности", — заявили в ведомстве.

Иск касается использования Facebook временных виз H-1B, которые часто используются технологическими компаниями для приглашения в США на работу высококвалифицированных иностранных сотрудников. Facebook оспорил обвинения, но заявил, что сотрудничает с Министерством юстиции.

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Напомним, правительство Соломоновых Островов, небольшого государства, занимающего тысячу островов в юго-западной части Тихого океана, намерено временно запретить соцсеть Facebook, чтобы бороться с травлей и клеветой в интернете.

Напомним, Госдума РФ готовит санкции против Youtube и Facebook, потому что государственные СМИ Russia Today и РИА Новости жалуются на "дискриминацию".

Также сообщалось, что Facebook грозит крупный штраф за раскрытие данных детей в Instagram.

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США суд Facebook иммигранты министерство юстиции
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