Минюст США подал в суд на Google из-за нечестной конкуренции

Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило компанию Google в нечестной конкуренции и во вторник, 20 октября, подало против нее иск в суд.

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Об этом сообщает DW.

Минюст считает, что Google для укрепления лидирующей позиции на рынке поисковиков и публикуемой там рекламы, умышленно подавляет конкурентов.

К иску уже присоединились одиннадцать американских штатов: Арканзас, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Техас, Флорида и Южная Каролина.

Компанию Google обвиняют также в том, что она завладела около 80 процентов поискового рынка, заключая "эксклюзивные соглашения" с производителями гаджетов и разработчиками браузеров и совершая другие незаконные, по мнению американского правительства, действия.

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Заместитель генерального прокурора США Джеффри Роузен опасается, что США могут "упустить следующую волну инноваций", если не воспользуются своим антимонопольным правом, и тогда "американцы уже не увидят следующего Google".

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В компании Google, в свою очередь отрицают все обвинения и считают, что иск против них основан "на сомнительных антимонопольных аргументах", а они всего лишь пытаются "сделать поисковик Google доступным для людей".

Компания не отрицает, что платит за продвижение своих услуг, но, как там говорят, это делают также многие другие предприятия.

"Наши соглашения с Apple и другими производителями устройств и операторами связи не отличаются от соглашений, которые многие другие компании традиционно заключают для распространения программного обеспечения. Другие поисковые системы, включая Microsoft Bing, конкурируют с нами за эти соглашения", – говорится в блоге компании.

В Google также утверждают, что их соглашения прошли многократную антимонопольную экспертизу.

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