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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Мир должен быть готов к тому, что Путин применит ядерное оружие – Нуланд

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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23 апреля, 01:43
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Российский президент уже отдавал приказы совершать сверхжестокие военные преступления
Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин может применить ядерное оружие.
Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин может применить ядерное оружие. / Фото: Коллаж: Сегодня

Нельзя исключать, что президент России Владимир Путин отдаст приказ применить тактическое ядерное оружие. Однако Запад пытается убедить его не делать этого.

Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью "Европейской правде".

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Она констатировала, что Путин уже давал приказ совершать ужасные, сверхжесткие военные преступления.

"А значит, возможно все, и нам нужно быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями", – утверждает Нуланд.

По ее словам, сейчас российский президент убеждает отказаться от таких планов.

"Сейчас мы – и не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества – очень настойчиво доносим до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и для мира, но также будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России", – добавила американская дипломат.

Угроза ядерного удара

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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Слава Україні!

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