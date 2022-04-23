Мир должен быть готов к тому, что Путин применит ядерное оружие – Нуланд

Российский президент уже отдавал приказы совершать сверхжестокие военные преступления

Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин может применить ядерное оружие. / Фото: Коллаж: Сегодня

Нельзя исключать, что президент России Владимир Путин отдаст приказ применить тактическое ядерное оружие. Однако Запад пытается убедить его не делать этого.

Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью "Европейской правде".

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Она констатировала, что Путин уже давал приказ совершать ужасные, сверхжесткие военные преступления.

"А значит, возможно все, и нам нужно быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями", – утверждает Нуланд.

По ее словам, сейчас российский президент убеждает отказаться от таких планов.

"Сейчас мы – и не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества – очень настойчиво доносим до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и для мира, но также будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России", – добавила американская дипломат.

Угроза ядерного удара

В Кремле заявили, что якобы не собираются применять ядерное оружие . В войне с Украиной ядерный удар нанесут лишь в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

. В войне с Украиной ядерный удар нанесут лишь в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Генсекретарь ООН заявил, что теперь нельзя исключать возможности ядерной войны . Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.

. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает различные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.

В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы оградить себя и союзников.

Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы оградить себя и союзников. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет брошен в катастрофу.

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