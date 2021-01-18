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Мир на грани катастрофического провала: ВОЗ в панике из-за вакцин от коронавируса

18 января, 16:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

49 стран с самым высоким достатком распределили уже более 39 миллионов доз различных вакцин

Справедливое распределение вакцин против коронавируса находится под "серьезной угрозой", что может привести к катастрофическому моральному провалу.

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Об этом на проходившей 18 января в онлайн-формате пресс-конференции заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что появление новых стремительно распространяющихся штаммов коронавируса делает быстрое и справедливое внедрение вакцин еще более важным. Однако это может стать "еще одним кирпичом в стене неравенства между обеспеченными и неимущими".

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Гебрейесус подчеркнул, что в настоящее время в 49 странах с самым высоким достатком распределили уже более 39 миллионов доз различных вакцин, тогда как в одной стране с самым низким уровнем доходов ввели только 25 доз.

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"Я должен быть откровенен: мир находится на грани катастрофического морального провала, и его цена будет заплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира", – подчеркнул глава ВОЗ.

Также он раскритиковал некоторые богатые страны, в которых молодых и здоровых людей вакцинируют раньше, чем медработников, а в более бедных странах – чем пожилых людей.

Напомним, ранее комитет ВОЗ выступил против вакцинационных паспортов и введения обязательной вакцинации как условия международных поездок.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ВОЗ вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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