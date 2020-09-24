Мир переживает переломный момент: Помпео заявил об историческом противостоянии

Коммунистическая партия Китая стремится к гегемонии в мире, заявил госсекретарь США

Противостояние Соединенных Штатов и Китая достигло переломного момента. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью, организованном в рамках консервативного форума Values Voter Summit в Вашингтоне.

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"Мир переживает переломный момент. В этом нет никаких сомнений", - сказал он.

По словам Помпео, когда пал Советский Союз, была идея, что история написана, а авторитаризм изгнан из мира.

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"Теперь мы видим, что это не так. Идет борьба. Коммунистическая партия Китая стремится к гегемонии в мире, и мы обязаны предпринять все усилия, чтобы свобода, которую мы ценим, а также возможность осуществлять наши права человека не попирались их хищнической экономической деятельностью или военной мощью, или же их информационными кампаниями внутри Соединенных Штатов", – заявил Помпео.

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Госсекретарь уверен, что "страны, разделяющие общие традиции и западные ценности, также окажут противодействие этой угрозе".

Ранее глава Пентагона Марк Эспер рассказал, как США будут сдерживать Россию и Китай.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что мировое сообщество должно привлечь к ответу Китай за распространение по миру коронавируса.

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