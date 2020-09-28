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Мирная передача власти в США. Трамп не верит в свое поражение

28 сентября, 09:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

Американский президент рассказал, что будет происходить после выборов

Президент Соединенных Дональд Трамп не верит в свое поражение на предстоящих выборах, однако заявил, что передача власти будет "дружественной".

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп утверждает, что сможет победить на предстоящих выборах, поэтому не будет никакого перехода, "потому что я не могу представить, что мы это назовем переходом, если выиграем".

Вместе с тем, отвечая на обвинения демократов, что он не намерен отдавать власть в случае поражения, Трамп заявил, что дружеский переход власти, "конечно будет".

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Ранее Трамп заявил, что готов мирно передать полномочия только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа на общенациональном уровне на 9%.

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выборы США Дональд Трамп Джо Байден Выборы президента США-2020

Источник: Сегодня

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