Мировые банки позволяли клиентам отмывать деньги, избегая санкций – файлы FinCEN

Несколько крупнейших банков мира давали возможность нечистоплотным бизнесменам годами перемещать незаконные деньги по всей планете, некоторым из них таким образом удавалось избегать санкций. Это следует из файлов специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США FinCEN, которые получили журналисты BuzzFeed News, передает BBC.

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Согласно документам подразделения Минфина США, речь идет о транзакциях на общую сумму около 2 трлн долларов.

Как сообщает издание, файлы FinCEN – это более 2500 документов, большая часть которых – отчеты о подозрительных действиях своих клиентов, которые банки в соответствии с законом отправляли Министерству финансов США с 2000 по 2017 год.

Журналисты Buzzfeed передали упомянутые документы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и теперь сотни журналистов изучают огромные массивы документации, чтобы предать огласке деятельность банков, к которой они не хотели бы привлекать внимание.

Прибыль от преступной деятельности часто пытаются легализовать, придумывая для этого разные способы, в чатсности путем перевода "грязных денег" на счет в уважаемом банке, где их связь с преступлением нельзя будет отследить.

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В то же время банки должны следить за тем, чтобы они не помогали своим клиентам отмывать деньги или перемещать финансы в обход действующих санкций. И если у банка есть доказательства преступной деятельности своих клиентов, он должен приостановить перемещение их денег.

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Утечка документов FinCEN показала, что именно банки знают об огромных потоках грязных денег по всему миру.

Журналисты сообщают, что речь идет о невероятно больших суммах денег, только в попавших в руки журналистов документах содержатся сведения о транзакциях на сумму около 2 трлн долларов.

Напомним, ранее стало известно, что крупнейший немецкий Deutsche Bank принимал недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и регулярно отказывался проверять сделки российских олигархов.

Мы также писали, что Министерство финансов Соединенных Штатов оштрафовало компанию Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) – дочернее предприятие германского Deutsche Bank, на сумму более 583 тыс. долларов за нарушение американских санкций, введенных из-за оккупации Россией украинского Крыма.

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