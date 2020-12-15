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Младенец умер от смертельной дозы наркотиков

15 декабря, 02:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мать ребенка употребляла наркотики

В США в убийстве маленького ребенка обвинили 31-летнюю мать, которая после употребления наркотиков кормила трехмесячную дочь грудным молоком.

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Об этом пишет Daily Mirror.

В Новом Орлеане женщина вызвала домой фельдшера, ему оставалось только констатировать смерть ребенка.

Женщина призналась, что принимала метамфетамин и марихуану перед грудным вскармливанием. В ходе расследования выяснилось, что в организме ребенка была смертельная доза наркотиков.

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После выясненных обстоятельств мать арестовали.

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Ранее мы сообщали, что в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую ей сделали.

Также ранее мы писали о том, что в Кировоградской области полиция отобрала восемь детей у родной матери. Они две недели просидели в холодном доме и без еды.

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США смерть наркотики младенец
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