Младенец умер от смертельной дозы наркотиков

В США в убийстве маленького ребенка обвинили 31-летнюю мать, которая после употребления наркотиков кормила трехмесячную дочь грудным молоком.
Об этом пишет Daily Mirror.
В Новом Орлеане женщина вызвала домой фельдшера, ему оставалось только констатировать смерть ребенка.
Женщина призналась, что принимала метамфетамин и марихуану перед грудным вскармливанием. В ходе расследования выяснилось, что в организме ребенка была смертельная доза наркотиков.
После выясненных обстоятельств мать арестовали.
Ранее мы сообщали, что в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую ей сделали.
Также ранее мы писали о том, что в Кировоградской области полиция отобрала восемь детей у родной матери. Они две недели просидели в холодном доме и без еды.
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