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Moderna подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в срочном порядке

1 декабря, 02:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Американская компания Moderna подала заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 для использования в срочном порядке в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

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Об этом компания заявила в Twitter.

"Данные Moderna для запроса на экстренную авторизацию использования mRNA-1273 направлены в FDA", – говорится в сообщении.

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В то же время в FDA сообщили, что заявку на использование вакцины рассмотрят 17 декабря.

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