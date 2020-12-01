Moderna подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в срочном порядке

Американская компания Moderna подала заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 для использования в срочном порядке в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Об этом компания заявила в Twitter.
"Данные Moderna для запроса на экстренную авторизацию использования mRNA-1273 направлены в FDA", – говорится в сообщении.
В то же время в FDA сообщили, что заявку на использование вакцины рассмотрят 17 декабря.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк