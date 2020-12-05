Moderna выпустит 500 млн доз вакцины против COVID-19 за год

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что в 2021 году произведет 500 млн доз вакцины от коронавируса.
Об этом пишет finance.yahoo.
Как рассказал исполнительный директор компании Moderna, Inc. Стефан Бансел, Moderna подала заявки на получение разрешения использовать вакцину в экстренных случаях в США и Евросоюзе, после того как результаты исследования показали, что эффективность вакцины оказалась 94,5%.
Сайт "Сегодня" сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech уже поступили в Великобританию. Там намерены начать вакцинацию уже с 8 декабря.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что Украина ведет переговоры о закупке вакцины и уже на стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. По его словам, уже в первом полугодии ожидается первый транш препарата в 1,2 млн доз. В свою очередь главный санврач страны Виктор Ляшко говорил, что около 4 млн граждан Украины вакцинируют бесплатно.
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