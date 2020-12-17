Могло быть как 11 сентября: в США предотвратили крупный теракт

Власти Соединенных Штатов подозревают гражданина Кении, связанного с террористической группировкой "Аш-Шабаб", в планировании теракта на территории США, подобного произошедшим 11 сентября 2001 года.

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Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Следствие выяснило, что 30-летний кениец Чоло Абди Абдулла планировал захватить гражданский самолет для дальнейшего совершения теракта в отношении небоскреба в одном из крупных американских городов.

По данным американских властей, в 2016 году Абдулла прошел курс в летной школе на Филиппинах и сдал необходимые для получения лицензии пилота экзамены. Он также изучал данные о недостатках в системе безопасности аэропорта.

Кенийца арестовали в июле 2019 года на Филиппинах и по договоренности с США 15 декабря нынешнего года переправили в Соединенные Штаты под стражу правоохранительных органов.

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Следствие уверено, что Абдулла работал в связке с террористической группировкой "Аш-Шабаб".

Кенийцу предъявили обвинения по шести пунктам, ему грозит пожизненное заключение.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре самолета и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Один разбился, не достигнув цели. Тогда погибли 2976 человек, более 4 тысяч были ранены.

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