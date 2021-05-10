Молодая любовница и бизнес с педофилом. СМИ узнали причину развода Гейтсов

Мелинда Гейтс подумывала бросить мужа еще с 2019 года, хотя из-за брачного контракта она может рассчитывать только на 1% его богатства

Билл и Мелинда Гейтс. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Причиной развода Мелинды с Биллом Гейтсом могли стать супружеская неверность последнего и его общение с покончившим с собой американским финансистом и миллиардером Джеффри Эпштейном.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Яна Лукьянец.

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Пресса уже назвала этот бракоразводный процесс едва ли не самым дорогим в истории.

"Я думаю, чем скорее они разойдутся, тем скорее люди начнут говорить о других темах. Ведь их заявление вызвало настоящий переполох в прессе", – говорит публицист Джейн Оуэн.

А еще СМИ выяснили, что Мелинда готовилась к разводу два года и что для этого у нее было несколько причин. В частности, у 65-летнего Билла Гейтса якобы уже давно есть любовница – вдвое младше его переводчица-китаянка Чже Вонг. Сама девушка эти сплетни опровергает.

"Я думала, что слухи исчезнут сами по себе, и не ждала, что они с бешеной скоростью продолжат распространяться", – признается Вонг.

Впрочем, причиной развода могли стать и рабочие отношения Билла Гейтса с Джеффри Эпштейном. Его неоднократно обвиняли в педофилии и торговле людьми и, не дожидаясь приговора суда, в 2019 году Эпштейн покончил с собой в тюремной камере.

"Мы не ожидали, что они могут расстаться. И теперь очень волнуемся из-за того, что будет с благотворительными фондами в Африке. Ведь их семья долгое время помогала нам", – переживает руководитель начальной школы Кейптауна Андиле Лили.

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И действительно, за годы супружеской жизни состояние Гейтсов умножилось и сейчас превышает 140 млрд долларов. Поэтому в случае развода немало благотворительных фондов могут остаться без финансирования.

"У них столько общих активов, что для их распределения понадобится не одна сделка. Это будет очень и очень много финансовых документов по 20, 50 и даже сотни страниц", – объясняет адвокат по семейным делам и спорам Нэнси Грин.

И все же вряд ли жене удастся откусить лакомый кусок состояния. А все из-за брачного контракта, составленного Биллом Гейтсом – согласно ему Мелинда может получить лишь около 1% от общей суммы.

Напомним, что в 2019 году мир был шокирован другим громким разводом – от главы Amazon Джеффа Безоса ушла жена Маккензи Скотт, что сделало ее одной из самых богатых женщин мире. В этом году она вышла замуж повторно.