"Молюсь за ее успех": Трамп признал администрацию Байдена в прощальной речи

Он призвал Америку молиться за успех новой администрации

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к американцам с просьбой поддержать администрацию избранного главы государства Джо Байдена.

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Об этом он сказал в своем прощальном видеообращении.

Трамп призвал Америку молиться за успех администрации Байдена.

"На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей", – сказал Трамп.

Он также добавил, что восстановил лидерство США внутри страны и за рубежом.

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"Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы начали, только начинается", – добавил Трамп.

Первая леди США Мелания Трамп произнесла свою прощальную речь из Белого дома. Она говорила о любви, ценностях и пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что инаугурацию Джо Байдена могут попытаться сорвать участники ультраправого движения QAnon, которые поддерживают действующего президента США Дональда Трампа.

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