"Момент позора для страны": Обама обвинил Трампа в разжигании беспорядков в Капитолии

Экс-президент США Барак Обама обвинил действующего президента США Дональда Трампа в разжигании беспорядков в Капитолии.

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Как передает CNN, Обама попросил республиканцев "выбрать реальность и сделать первые шаги к тушению огня".

"История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, спровоцированное действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого позора и позора для нашей страны", – сказал Обама.

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Напомним, нынешний помощник Трампа в Белом доме рассказал, что многие из его коллег работали удаленно перед ожидаемыми протестами и, как бывшие коллеги, возлагают вину на президента Трампа.

К слову, президент США Дональд Трамп продолжает считать себя победителем ноябрьских президентских выборов и поэтому никогда не признает поражения.

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