"Моя американская история": уродженка Украины рассказала, как попала в Конгресс США

В США женщина приехала 20 лет назад

Виктория Спартц. Фото: facebook.com/spartzforcongress

Украинка Виктория Спартц, которая прошла в Конгресс США, рассказала, каким был ее путь к успеху в эксклюзивном комментарии "Сегодня".

"Как однажды сказала Маргарет Тэтчер: "Европа была создана историей. Америка создана философией". Я бы просто добавила – философией свободы. Америка была создана иммигрантами, которые считали, что основная функция правительства – защита прав людей на жизнь, свободу и процветание, чтобы каждый мог добиваться своего счастья, каким бы способом он ни решил", – сообщила Спарц.

Украинка отметила, что для нее большая честь быть одним из иммигрантов с великим украинским наследием, чтобы представлять собратьев в Палате представителей США.

"Я приехала в Америку 20 лет назад по воле Бога с одним чемоданом, очень много работала и даже представить себе не мог, что в конечном итоге буду работать в Сенате штата Индиана и вскоре буду иметь высокую честь служить в Конгрессе. Моя американская история – прекрасное свидетельство того, что американская мечта все еще жива", – говорит Спарц.

Она отметила, что с нетерпением ждет возможности внести свой вклад в сохранение Соединенных Штатов маяком свободы и надежды для людей во всем мире, а также в продвижении свободных рынков и верховенства закона в странах, страдающих от коррупции и угнетения.

"Мои самые теплые пожелания народу Украины!", – обратилась она ко всем украинцам.

Напомним, уроженка Украины Виктория Спартц победила на выборах в Палату представителей от штата Индиана.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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