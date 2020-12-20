Может захватить власть: в Белом доме опасаются беспредела Трампа

Высокопоставленные чиновники Белого дома обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп может злоупотребить властью и отменить результаты выборов.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.
Собеседник издания уверяет, что Трамп слишком много времени проводит с людьми, которых "считают сумасшедшими или сторонниками теории заговора".
Тем временем до инаугурации избранного президента Джо Байдена осталось 32 дня.
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Действующий президент не скрывает интереса "к диким разговорам бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна о введении военного положения".
Кроме того, юрист его избирательной кампании Сидни Пауэлл, которую Трамп желает видеть спецпрокурором по фальсификации прошедших выборов, "подала идею о конфискации машин для голосования".
"Обеспокоенные люди — это не слабые бюрократы, которых мы ненавидим", — добавил чиновник. — "Это люди, которые, возможно, увидели больше безумия и беспредела, чем любые официальные лица администрации в истории".
Напомним, СМИ узнали о запрете передавать власть Байдену.
В Соединенных Штатах завершилось голосование за нового президента страны членов Коллегии выборщиков – наибольшее количество голосов ожидаемо набрал Джо Байден – 306, у действующего главы Белого дома Дональда Трампа – 232.
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