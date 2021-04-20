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Можно ли заразиться COVID-19 через поверхности? Эксперты оценили риски

20 апреля, 06:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На улице коронавирус могут уничтожить как солнце, так и другие факторы, считают специалисты

Риск передачи коронавируса от прикосновений к поверхности крайне низкий и не является основным путем заражения.

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К такому выводу пришли эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, передает CNN.

Руководитель отдела профилактики заболеваний заявил, что риск передачи от прикосновения к поверхности, хотя и невелик, все же в помещении повышен. На улице солнце и другие факторы могут уничтожить вирусы. Поэтому основной источник заражения – больной COVID-19.

Так, в большинстве случаев мытья поверхностей с использованием мыла или моющих средств, а не дезинфекции, достаточно, чтобы снизить и без того низкий риск передачи вируса через поверхности, например, дверные ручки и выключатели света.

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Ранее ученые заявили, что вакцины от коронавируса провоцируют образование тромбов в мозге в 8-10 раз реже, чем COVID-19.

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К слову, после скандалов вокруг вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщений о возникновении тромбов в безопасности еще одной прививки начали сомневаться. На этот раз под прицелом оказалась американская компания Johnson & Johnson и ее вакцина Janssen.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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