Мутация коронавируса: в США оценили эффективность существующих вакцин

Ожидается, что вакцины будут эффективны в борьбе с новым штаммом

Вакцины от коронавируса, которые уже разработали компании, будут эффективны и в борьбе с новой мутацией вируса, которая появилась в Великобритании в сентябре.

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Так полагает руководитель программы администрации США по ускоренной разработке препаратов для завершения пандемии "Операция невероятная скорость" (Operation Warp Speed) Монсеф Слауи, передает CNN.

"Поскольку в вакцинах используются антитела против многих различных частей шипового белка, шансы, что все они изменятся, я думаю, невелики", – сказал он.

У демократа Джо Байдена, который победил на выборах в США, также подтвердили, что вакцины против COVID-19 должны действовать против его новой разновидности.

По словам бывшего главного санитарного врача США Вивека Мерфи, которого Байден снова выдвигает на этот пост, у специалистов нет доказательств, свидетельствующих о более высокой смертоносности нового штамма вируса.

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Напомним, Европа начала закрывать границы и готовится усиливать карантинные ограничения, поскольку мутировавший коронавирус распространяется очень быстро.

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