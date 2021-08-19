"Погибнут два квартала": мужчина припарковал грузовик со взрывчаткой у Капитолия (видео)

У библиотеки рядом с Конгрессом США неизвестный припарковал машину и угрожал все взорвать, полиция более четырех часов вела с ним переговоры

Возле Капитолия возникла угроза взрыва / коллаж "Сегодня"

В Вашингтоне неизвестный мужчина подогнал к библиотеке, находящейся рядом со зданием Конгресса США, грузовик, по его словам, начиненный взрывчаткой, и обещал его взорвать. Полиция более четырех часов вела с ним переговоры, его требования до сих пор неизвестны.

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Об этом сообщает с места событий корреспондент "Сегодня".

Полиция оцепила территорию у Капитолия / Фото: Сегодня

Тем временем в Сети появилось видео, снятое внутри машины с террористом, на котором он говорит, что "если вы застрелите меня, вместе со мной погибнут еще два квартала".

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Правительственные кварталы у Капитолия перекрыли, ситуация очень напряженная – вся охраняется кордонами полиции. В данный момент кроме правоохранителей там также находятся саперы и снайперы.

"Около 10 утра мужчина сообщил, что в машине, стоящей у библиотеки рядом со зданием Капитолия, находится взрывчатка. Всех сотрудников Капитолия и соседних зданий сразу эвакуировали через подземный тоннель. Кроме того, остановили несколько веток метро", – рассказала корреспондент.

Известно, что на данный момент полиция уже установила личность мужчины, а по некоторым данным он уже сдался правоохранителям.

Следует отметить, что сенаторов в здании Конгресса не было, поскольку у них сейчас каникулы.

Напомним, в Иерусалиме у Дамасских ворот произошел теракт – в результате наезда автомобиля пять человек получили ранения.

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Ранее в США суд объявил приговор еще одному подозреваемому в штурме Капитолия. Судья уменьшил срок до восьми месяцев тюрьмы, потому что подсудимый сразу признал свою вину и не участвовал в насилии.