"Мы будем охотиться на вас": Байден пообещал ответный удар после терактов в Кабуле

Американский президент пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию

Байден сделал заявление после терактов в Кабуле / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Соединенных Штатов Джо Байден после терактов в Кабуле, в которых погибли и пострадали десятки человек, выступил с заявление, в котором пообещал, что действия террористов ИГИЛ не останутся безнаказанными.

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Трансляция в частности велась на канале Белого дома в YouTube.

Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там где и когда им будет удобно.

"Мы не простим вас, мы не забудем, мы будем охотиться на вас, где бы вы ни были... Мы нанесем удары по группировке ИГИЛ в удобное нам время и где нам будет удобно, они не победят. Мы найдем способы добраться до них", – заявил Байден.

Американский президент также добавил, что США намерены продолжать эвакуации своих военных, гражданских и тех, кто им помогал, по плану и доведут до конца свою миссию.

"Террористы не остановят нас, мы будем продолжать эвакуацию наших граждан и наших союзников. Мы доведем до конца нашу миссию и после выведения наших войск продолжим решать соответствующие задачи", – подчеркнул он.

Байден уточнил, что каждый американец, который пожелает, сможет покинуть Афганистан даже после полного завершения миссии.

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Он назвал американских военных героями и призвал присоединиться к минуте молчания по всем погибшим гражданским и военным, "которые преданно выполняли свой долг".

Напомним, во время подрыва смертника в аэропорту Кабула погибли 12 военнослужащих США и по меньшей мере 15 получили ранения. Всего в результате терактов 26 августа погибли более 70 человек и более 150 пострадали.

Что было ранее

После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.

13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.