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"Мы будем защищать честность голосования": Трамп заявил о мошенничестве на выборах

3 декабря, 05:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По мнению Трампа, демократы хотели украсть выборы

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы были проведены нечестно. По его словам, машины для голосования меняли голоса, поданные за него, на Байдена.

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Об этом он сказал во время своего обращения.

Трамп отметил, что будет продолжать защищать честность голосования на выборах.

"Мы будем защищать честность голосования, гарантируя, что каждый законный бюллетень будет учтен и что ни один незаконный бюллетень не будет подсчитан", – сказал Трамп.

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Трамп в очередной раз заявил, что демократы хотели украсть выборы, которые прошли в 2020 году.

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"Наша страна не может жить с такими выборами", – подытожил Трамп.

Ранее Трамп намекнул, что в 2024 году готов снова баллотироваться на пост главы государства. Кроме того, он подал иск в Верховный суд штата Висконсин с требованием признать недействительными более 221 тысячу бюллетеней.

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выборы США Дональд Трамп
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