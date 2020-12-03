"Мы будем защищать честность голосования": Трамп заявил о мошенничестве на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы были проведены нечестно. По его словам, машины для голосования меняли голоса, поданные за него, на Байдена.

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Об этом он сказал во время своего обращения.

Трамп отметил, что будет продолжать защищать честность голосования на выборах.

"Мы будем защищать честность голосования, гарантируя, что каждый законный бюллетень будет учтен и что ни один незаконный бюллетень не будет подсчитан", – сказал Трамп.

Трамп в очередной раз заявил, что демократы хотели украсть выборы, которые прошли в 2020 году.

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"Наша страна не может жить с такими выборами", – подытожил Трамп.

Ранее Трамп намекнул, что в 2024 году готов снова баллотироваться на пост главы государства. Кроме того, он подал иск в Верховный суд штата Висконсин с требованием признать недействительными более 221 тысячу бюллетеней.

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