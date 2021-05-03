Українська
$ 27,75
33,64
  1. Мировые новости
  2. США

"Мы готовы": советник Байдена о планах в отношении Северной Кореи

3 мая, 07:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Байден только вступил в должность президента и сразу очертил свои планы. Теперь Джейк Салливан пообещал – никакой враждебности

США не настроены враждебно в отношении Северной Кореи, а намерены искать дипломатические пути для денуклеризации Корейского полуострова (сворачивание ядерного оружия). Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Интерфакс-Украина.

Реклама

По его словам, США готовы к мирным переговорам с Пхеньяном для обсуждения практических шагов по денуклеаризации.

"Наша политика в отношении Северной Кореи не носит враждебного характера. Она нацелена на решение, направленное на достижение в конечном итоге полной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы готовы к дипломатическим шагам для достижения этой конечной цели, но следует работать над практическими мерами, которые могут помочь добиться прогресса на пути к этой цели", – сказал Салливан.

В тренде
Только в случае угрозы жизни. США перестали выдавать визы россиянам

Как сообщали новости "Сегодня", Джо Байден сразу после вступления в должность президента США заявил, что Штаты намерены укрепить альянс двух стран и проводить "всеобъемлющую" стратегию в отношении Северной Кореи, добиваясь денуклеаризации Корейского полуострова. Но в конце марта Северная Корея испытала новую тактическую ракету, на что сразу последовал ответа Байдена.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Путин должен чувствовать последствия": США поддержат религиозную свободу в УкраинеУкраина
США раскусили Путина – названа главная цель России насчет Украины
США раскусили Путина – названа главная цель России насчет УкраиныВласть
Громкие перестановки в
Громкие перестановки в "Нафтогазе": реакция мира и финансовых структур (обновлено)Экономика
Прогресс под угрозой: в США возмущены увольнением главы
Прогресс под угрозой: в США возмущены увольнением главы "Нафтогаза"США
Молодой баскетболист погиб в ужасной аварии
Молодой баскетболист погиб в ужасной аварииБаскетбол
Как США помогут Украине сдерживать Россию: ключевые положения законопроекта
Как США помогут Украине сдерживать Россию: ключевые положения законопроектаСША

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять