"Мы готовы": советник Байдена о планах в отношении Северной Кореи

Байден только вступил в должность президента и сразу очертил свои планы. Теперь Джейк Салливан пообещал – никакой враждебности

США не настроены враждебно в отношении Северной Кореи, а намерены искать дипломатические пути для денуклеризации Корейского полуострова (сворачивание ядерного оружия). Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Интерфакс-Украина.

Реклама

По его словам, США готовы к мирным переговорам с Пхеньяном для обсуждения практических шагов по денуклеаризации.

"Наша политика в отношении Северной Кореи не носит враждебного характера. Она нацелена на решение, направленное на достижение в конечном итоге полной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы готовы к дипломатическим шагам для достижения этой конечной цели, но следует работать над практическими мерами, которые могут помочь добиться прогресса на пути к этой цели", – сказал Салливан.

В тренде Только в случае угрозы жизни. США перестали выдавать визы россиянам

Как сообщали новости "Сегодня", Джо Байден сразу после вступления в должность президента США заявил, что Штаты намерены укрепить альянс двух стран и проводить "всеобъемлющую" стратегию в отношении Северной Кореи, добиваясь денуклеаризации Корейского полуострова. Но в конце марта Северная Корея испытала новую тактическую ракету, на что сразу последовал ответа Байдена.