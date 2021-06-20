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"Мы любим нашего мальчика". У Байдена умерла немецкая овчарка, пес по кличке Чэмп (фото)

20 июня 2021 14:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В последние месяцы собака сильно болела и у нее не было сил

Джилл Байден и овчарка Чэмп. Фото: пресс-служба Белого дома

Джилл Байден и овчарка Чэмп. Фото: пресс-служба Белого дома

Умерла одна из немецких овчарок президента США Джо Байдена, пес по имени Чэмп. Ей было тринадцать лет.

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня у нас тяжело на сердце, когда мы сообщаем вам, что наша любимая немецкая овчарка Чэмп мирно скончалась дома", – говорится в сообщении.

Фото: Джо Байден/twitter

По информации пресс-службы, пес прожил целых 13 лет.

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"В наши самые радостные моменты и в наши самые убитые горем дни он был рядом с нами, чуткий к каждому нашему невысказанному чувству и эмоции. Мы любим нашего милого, хорошего мальчика и всегда будем по нему скучать", – добавляют на сайте.

Ранее мы писали, что сын Байдена попал в скандал из-за нелюбви к азиаткам.

Напомним, что ранее в этом году сын Байдена выпустил автобиографию, в которой в красках рассказал о своей борьбе с наркозависимостью.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

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