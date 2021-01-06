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"Мы не достигли большого прогресса": Помпео прокомментировал конфликт на востоке Украины

6 января, 04:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По его словам, ситуация "довольно заморожена"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США пытались укрепить способность украинского правительства защищаться от угроз, исходящих со стороны России.

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Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Помепо отметил, что жалеет, что при президентстве Дональда Трампа США не смогли в полной мере помочь добиться значительного прогресса в решении конфликта на востоке Украины. По его словам, ситуация "довольно заморожена".

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"Мы сделали для них (украинцев, – Ред.) правильные вещи. Но, тем не менее, на юго-востоке Украины все еще существует конфликт – мы не достигли большого прогресса, и европейцы также не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса", – сказал Помпео.

Ранее сообщалось, что команда избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена рассмотреть несколько вариантов наказания России за ее участие в беспрецедентном хакерском взломе правительственных ведомств и компаний США, когда он вступит в должность.

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