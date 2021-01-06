"Мы не достигли большого прогресса": Помпео прокомментировал конфликт на востоке Украины

По его словам, ситуация "довольно заморожена"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США пытались укрепить способность украинского правительства защищаться от угроз, исходящих со стороны России.

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Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Помепо отметил, что жалеет, что при президентстве Дональда Трампа США не смогли в полной мере помочь добиться значительного прогресса в решении конфликта на востоке Украины. По его словам, ситуация "довольно заморожена".

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"Мы сделали для них (украинцев, – Ред.) правильные вещи. Но, тем не менее, на юго-востоке Украины все еще существует конфликт – мы не достигли большого прогресса, и европейцы также не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса", – сказал Помпео.

Ранее сообщалось, что команда избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена рассмотреть несколько вариантов наказания России за ее участие в беспрецедентном хакерском взломе правительственных ведомств и компаний США, когда он вступит в должность.

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