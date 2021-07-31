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"Мы сожалеем". США уволят почти 200 россиян из своих посольств в РФ

31 июля 2021 0:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

После решения России США должны уволить 182 местных сотрудника и десятки лиц, работавших по контрактам, из дипломатических представительств

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Соединенные Штаты в августе уволят местных сотрудников и десятки лиц, работавших по контрактам, из дипломатических представительств Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

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В целом работы лишатся 182 человека, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Это связано с тем, что российское правительство запрещает США держать, нанимать или брать сотрудников из России или третьих стран, за исключением службы охраны. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаление действиями правительства России.

"Хотя мы и сожалеем о действиях российского правительства, вынудивших сократить наши услуги и операции, США продолжат выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией", – сказал Блинкен.

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Тем временем Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой на санкции против "Северного потока – 2".

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Напомним, ранее группа сенаторов-республиканцев Конгресса США пригрозила заблокировать двух кандидатов на государственные должности, если администрация президента Джо Байдена не изменит свою позицию по "Северному потоку – 2" и не введет новые санкции в отношении проекта.

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