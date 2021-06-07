"Мы все молились". Самолет с вице-президентом США сломался в воздухе

Инцидент на "борту №2" не помешал Камале Харрис совершить первый заграничный визит – она была вынуждена пересесть на другой самолет

С самолетом Камалы Харрис произошел инцидент. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Накануне первой заграничной поездки президента США Джо Байдена, который собирается в турне по Европе, американский вице-президент Камала Харрис также улетела с визитом за границу, но ее поездка омрачилась поломкой самолета.

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Об этом сообщает Associated Press.

6 июня Харрис должна была вылететь из штата Мэриленд в Гватемалу, а оттуда отправиться в Мексику. Однако примерно через полчаса после вылета "борт №2" вернулся на авиабазу "Эндрюс".

"Я в порядке. Мы все немного помолились, но у нас все хорошо", – сказала вице-президент с улыбкой, выйдя из самолета.

Пресс-секретарь Харрис объяснила, что причиной ЧП стала техническая неполадка, связанная с шасси. Непосредственной угрозы безопасности находящимся на борту это не представляло, но могло привести к дальнейшим проблемам.

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Примерно через полтора часа Камала Харрис вылетела другим самолетом и через несколько часов благополучно приземлилась в Гватемале.

Напомним, что в марте президент США Джо Байден едва не рухнул, поднимаясь по трапу к борту Air Force One.

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