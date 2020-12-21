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На Гавайях проснулся один из самых активных вулканов в мире: фото и видео

21 декабря, 13:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

После небольшого землетрясения из жерла вулкана Килауэа хлынула лава

В американском штате Гавайи произошло извержение вулкана Килауэа, который расположен на Большом острове и составляет порядка 14% от его площади.

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Об этом сообщила Геологическая служба США.

Извержение началось около 21:30 в воскресенье, 20 декабря, по местному времени (9:30 по Киеву) после подземных толчков магнитудой 4,4, эпицентр которых залегал на глубине 6 км.

Тепловой снимок кратера Халемаумау, 23:38 20 декабря (местное время). Фото: Гавайская обсерватория вулканов

В связи с активизацией вулкана, Геологическая служба издала "красное" предупреждение для авиации, что предполагает значительный выброс вулканического пепла в атмосферу.

Фото: Twitter
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Фото: Twitter

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Сообщается, что из кратера Халемаумау фонтанирует лаве, которая стекает по одному из склонов вулкана. Однако информации о пострадавших, либо об угрозе жизни людей пока что не поступало.

Видео: Геологическая служба США

Килауэа считается одним из самых активных вулканов в мире. Он периодически извергался с 1983 до 2018, но последние 2 года молчал.

Напомним, что ранее в этом месяце на итальянском острове Сицилия произошло извержение крупнейшего действующего вулкана Европы — Этна.

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США землетрясение вулкан лава извержение гавайи Килауэа
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