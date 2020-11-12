На корабле Маска на МКС полетят туристы: подписаны первые контракты

Полет туристов запланирован на 2021 год

Первые туристы, которые на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX отправятся на Международную космическую станцию, подписали контракт.

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Об этом в Twitter сообщила американская компания Axiom Space.

"Многонациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и бывшего астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегриа, официально подписал контракт с Axiom", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полет туристов в космос планируется не ранее конца 2021 года. Они смогут пробыть на орбите до пяти дней. Им обещают обзорную экскурсию.

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Ранее SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая доставила на орбиту еще 60 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

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Также мы писали о том, что корпорация Microsoft договорилась о сотрудничестве с компанией Илона Маска SpaceX, чтобы получить возможность подключить свою облачную платформу Azure к глобальной спутниковой сети интернет-покрытия Starlink.

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