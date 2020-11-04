На лошадях, в масках и с собаками: как американцы голосуют на выборах в США (фото)

В день выборов в США миллионы американцев пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать за своего кандидата в президенты. Пока идет подсчет голосов в штатах и неизвестно, кто победил – представитель Республиканской партии Дональд Трамп или Демократической – Джо Байден.
Как голосовали американцы на выборах в США
Избиратели заполняют свои бюллетени в Академии Этель М. Тейлор (Цинциннати, штат Огайо).
Пара приехала на лошадях на избирательный участок (Хьюстон, штат Техас).
Люди заполняют свои бюллетени на избирательном участке в ресторане (Чикаго, штат Иллинойс).
Сотрудники избирательных комиссий подсчитывают бюллетени (Филадельфия, штат Пенсильвания).
Собака на избирательном участке в Хантингтон-парке в день выборов (Калифорния, США).
Избиратели заполняют свои бюллетени на избирательном участке (Чикаго, штат Иллинойс).
Избирательный участок в вестибюле Художественного музея Чазен в кампусе Университета Висконсин-Мэдисон (Мадисон, округ Дейн, штат Висконсин).
Избиратели заполняют свои бюллетени на избирательном участке (Портленд, штат Мэн).
Избиратели выстраиваются в очередь на избирательном участке (Фергюсон, Миссури).
Сотрудники избирательной комиссии составляют таблицы для открепительных удостоверений в Центре TCF (Детройт, штат Мичиган)
Сотрудники избирательной комиссии открывают бюллетени в избирательном бюро округа Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич, Флорида).
Семья заполняет бюллетени на избирательном участке (Сиэтл, штат Вашингтон).
Люди выстраиваются в очередь, чтобы проголосовать в церкви (Эффингем, Южная Каролина).
В США продолжается борьба за президентский пост. Рассказываем, как и где кандидаты Дональд Трамп и Джо Байден следят за течением избирательного процесса.
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
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