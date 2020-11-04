На лошадях, в масках и с собаками: как американцы голосуют на выборах в США (фото)

Избиратели сделали свой выбор на выборах в США, показываем, как это было

В день выборов в США миллионы американцев пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать за своего кандидата в президенты. Пока идет подсчет голосов в штатах и неизвестно, кто победил – представитель Республиканской партии Дональд Трамп или Демократической – Джо Байден.

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Как голосовали американцы на выборах в США

Избиратели заполняют свои бюллетени в Академии Этель М. Тейлор (Цинциннати, штат Огайо).

Фото: REUTERS

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Пара приехала на лошадях на избирательный участок (Хьюстон, штат Техас).

Фото: REUTERS

Люди заполняют свои бюллетени на избирательном участке в ресторане (Чикаго, штат Иллинойс).

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Сотрудники избирательных комиссий подсчитывают бюллетени (Филадельфия, штат Пенсильвания).

Фото: REUTERS

Собака на избирательном участке в Хантингтон-парке в день выборов (Калифорния, США).

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Фото: REUTERS

Избиратели заполняют свои бюллетени на избирательном участке (Чикаго, штат Иллинойс).

Фото: REUTERS

Избирательный участок в вестибюле Художественного музея Чазен в кампусе Университета Висконсин-Мэдисон (Мадисон, округ Дейн, штат Висконсин).

Фото: REUTERS В тренде Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)

Избиратели заполняют свои бюллетени на избирательном участке (Портленд, штат Мэн).

Фото: REUTERS

Избиратели выстраиваются в очередь на избирательном участке (Фергюсон, Миссури).

Фото: REUTERS

Сотрудники избирательной комиссии составляют таблицы для открепительных удостоверений в Центре TCF (Детройт, штат Мичиган)

Фото: REUTERS

Сотрудники избирательной комиссии открывают бюллетени в избирательном бюро округа Палм-Бич (Уэст-Палм-Бич, Флорида).

Фото: REUTERS

Семья заполняет бюллетени на избирательном участке (Сиэтл, штат Вашингтон).

Фото: REUTERS

Люди выстраиваются в очередь, чтобы проголосовать в церкви (Эффингем, Южная Каролина).

Фото: REUTERS

В США продолжается борьба за президентский пост. Рассказываем, как и где кандидаты Дональд Трамп и Джо Байден следят за течением избирательного процесса.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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